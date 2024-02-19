Alaeddin Yavaşca Anısına Konser Düzenlenecek - Son Dakika
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Alaeddin Yavaşca Anısına Konser Düzenlenecek

Alaeddin Yavaşca Anısına Konser Düzenlenecek

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde ünlü bestekar Alaeddin Yavaşca'nın doğumunun 98. yılında anısına bir konser düzenlenecek. Konserde Güzin Değişmez ve Doç. Dr. Adnan Çoban gibi solistler sahne alacak ve Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi ve edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de yapılacak.

19.02.2024 17:12
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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde ünlü bestekar Alaeddin Yavaşca anısına konser düzenlenecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre "Doğumunun 98. Yılında Alaeddin Yavaşca" konseri, 25 Şubat'ta Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.

Udi Osman Nuri Özpekel'in sunuculuğunu yapacağı etkinlikte Güzin Değişmez ve Doç. Dr. Adnan Çoban misafir solist olarak sahnede olacak. Kemanda Aziz Şükrü Özoğuz, kanunda Taner Sayacıoğlu, kemençede Lütfiye Özer, tanburda Gamze Ege Yıldız ve viyolonselde Volkan Ertem yer alacak.

Konserde Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi ve edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbet de yapılacak.

Kaynak: AA

Pera Müzesi, Etkinlik, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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