Alaköprü Barajı'nda Doluluk Yüzde 99
Alaköprü Barajı'nda Doluluk Yüzde 99

22.04.2026 14:20
Anamur'daki Alaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı, eski mahalle sular altında kaldı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) içme suyu temin eden Alaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı. Baraj nedeniyle su altında kalan Akine Mahallesi'nin eski yerleşim yerinde yalnızca caminin minaresinin bir bölümü yüzeyde kaldı.

KKTC'ye içme suyu temin eden Alaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 99 seviyesine ulaştı. Şubat ayında yapılan çekimlerde minarenin gövde kısmına kadar ulaşan su seviyesinin, mart ayı itibarıyla şerefeye kadar yükseldiği tespit edildi. Aynı noktadan dron kamerasıyla kaydedilen görüntüler, barajdaki doluluk artışını ortaya koydu. Barajla beraber boşaltılan ve kısmen görülebilen köy evleri, tamamen su altında kalırken, minare bölgedeki ve son yapı olarak dikkat çekiyor.

'HATIRALARIMIZ BU SULARIN ALTINDA'

Akine Mahallesi Muhtarı Süleyman Duman, su seviyesindeki artışın eski yerleşime ait tüm izleri ortadan kaldırdığını belirtti. Baraj doluluk oranının üst seviyeye ulaştığını kaydeden muhtar Duman, "Eski köyümüz tamamen sular altında kaldı. Cami minaresi hala görünüyor. Onu gördükçe dedelerimizden kalan hatıralarımızı hatırlıyoruz. Bu durum bizim için hem hüzün hem de bir hatırlayış vesilesi. Ancak devletimiz yeni yerleşim alanında konut, okul ve cami imkanlarıyla yaşamımızı sürdürmemizi sağladı" dedi.

'İBADET HAYATI KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR'

Bölgede görev yapan İmam Hatip Taner Şahin ise eski caminin sular altında kalmasına rağmen dini hayatın kesintiye uğramadığını ifade etti. Şahin, "Eski camimiz su altında kaldı. Minarenin ayakta kalması, geçmiş ile bugün arasında bir bağ kuruyor. Yeni yerleşim yerinde inşa edilen camimizde cemaatimizle ibadetlerimize devam ediyoruz. Aynı zamanda gençlerimize yönelik sosyal ve dini faaliyetler yürütüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip
Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi

Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
