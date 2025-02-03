Alanya Belediyesi'nden Tosmur İlkokulu'na Yenileme Çalışmaları

Güncel

(ALANYA) - Alanya Belediyesi, Tosmur Fatma Özmüftüoğlu İlkokulu'nun fiziki koşullarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Okulun arka bahçesine açılan kapı, belediye ekipleri tarafından yenilenerek sürgülü demir kapıyla değiştirildi.

Alanya Belediyesi, öğrencilerin güvenliğini artırmak ve okul alanının daha işlevsel hale gelmesini sağlamak amacıyla Tosmur Fatma Özmüftüoğlu İlkokulu'nda bakım ve yenileme çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda okulun arka bahçesine açılan eski kapı, belediye ekipleri tarafından değiştirilerek modern ve güvenli bir sürgülü demir kapıyla yenilendi. Belediye Meclis Üyesi Ali Taşlı ve Tosmur Mahalle Muhtarı Yakup Gündoğan, faaliyetleri yerinde takip etti. Yapılan iyileştirme işlemlerinin öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına olumlu katkılar sağlayacağını belirten Taşlı, okulun fiziki şartlarının daha iyi hale getirilmesi için belediyenin desteklerinin süreceğini söyledi.