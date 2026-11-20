Alanya'da 670 kullanımlık uyuşturucu ele geçirilen operasyonda şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde durdurulan şüphelinin aramasında 670 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 2 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 30 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Mahmutlar Mahallesi'nde şüpheli O.A'yı (33) durdurarak arama yaptı.
Aramada 670 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 2 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 30 mermi, hassas terazi ve 12 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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