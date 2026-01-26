Alanya Belediyesi, 26 Aile Sağlığı Merkezinden 719 Kilogram Atık İlaç Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alanya Belediyesi, 26 Aile Sağlığı Merkezinden 719 Kilogram Atık İlaç Topladı

26.01.2026 15:24  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Belediyesi, 26 aile sağlığı merkezinde oluşturduğu atık ilaç toplama noktaları ile 719 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ilaçları güvenli bir şekilde bertaraf etti. Bu uygulama, çevre sağlığı ve insan yaşamı için büyük önem taşımaktadır.

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi'nin kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 26 aile sağlığı merkezinde oluşturulan atık ilaç toplama noktalarından 719 kilogram atık ilaç güvenli şekilde toplandı.

İçerdikleri kimyasallar nedeniyle toprağa, su kaynaklarına ve canlı yaşamına ciddi zararlar veren atık ilaçlar, Alanya Belediyesi tarafından oluşturulan toplama noktalarından alınıyor ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinesinde bertaraf ediliyor.

Atık ilaçların kontrollü ve doğru şekilde toplanmasının hem çevre sağlığı hem de insan sağlığı açısından kritik öneme sahip olması ve vatandaşların atık ilaç toplama noktalarına daha kolay ulaşabilmesi için ise 26 aile sağlığı merkezinde yürütülen çalışmalar sürdürülüyor. Kent Bilgi Sistemi sayesinde vatandaşlar, en yakın toplama noktasına hızlı ve pratik şekilde ulaşabiliyor. Bu kapsamda 26 noktadan toplam 719 kilogram atık ilaç toplandı.

Kaynak: ANKA

Alanya Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi, 26 Aile Sağlığı Merkezinden 719 Kilogram Atık İlaç Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat’ta TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 18:35:47. #7.11#
SON DAKİKA: Alanya Belediyesi, 26 Aile Sağlığı Merkezinden 719 Kilogram Atık İlaç Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.