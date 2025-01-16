Alanya'da Firari Hükümlü Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler çalışma kapsamında, hakkında "cinsel saldırı" suçundan kesinleşmiş 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.K'nin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.
Bulunduğu adres belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
A.K, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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