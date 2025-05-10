Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
R.G'nin kullandığı 07 BZY 296 plakalı, turistleri taşıyan servis minibüsü ile Özgür Süleyman Yılmaz idaresindeki 07 BYC 436 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Yılmaz ile minibüsteki Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 6'sı turist 7 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesetler, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Minibüs şoförü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Turist Minibüsü Kaza Yaptı - Son Dakika
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