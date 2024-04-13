Alanya\'da vinç operatörü dere yatağında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, vinç operatörü çalıştığı dere yatağında ölü bulundu.
Paşaköy Mahallesi'ndeki dere yatağında çalışan vinç operatörü Mustafa Öztürk'ü hareketsiz halde gören arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Hipertansiyon hastası olduğu ve tansiyon ilaçları kullandığı öğrenilen Öztürk'ün cenazesi Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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