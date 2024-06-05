Alaşehir'de Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi - Son Dakika
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Alaşehir'de Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi

Alaşehir\'de Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan sergide, halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin bir yıllık çalışmalarında ortaya çıkan yaklaşık 400 eser sergilendi. Sergiye Kaymakam, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı. Ayrıca, programda özel eğitim öğrencisi Zehra Seçkin'in yaptığı Atatürk resmi büyük ilgi gördü. Halk Eğitim Merkezi, 2023-2024 döneminde 548 kurs açarak 9 bin 445 kursiyeri ağırladı.

05.06.2024 11:03
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin hazırladığı eserler sergilendi.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan sergide, kursiyerlerin bir yıllık çalışmalarında ortaya çıkan yaklaşık 400 eser sergilendi.

Açılış törenine Kaymakam Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş de katıldı.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Aktaş açılış konuşmasında bilginin her geçen gün yeni bir değer ve anlam kazandığını, öğrenme alanlarının değişerek çoğaldığını belirterek, "Hayat boyu öğrenme, bu yönüyle çok önemli ve değerlidir. Öğrenme, hayatımızın bütün alanlarında, talep edenlerin talep ettikleri her yerde ve her yaşta vardır." dedi.

Halk eğitimi merkezinin halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu programda özel eğitim öğrencisi Zehra Seçkin'in yaptığı Atatürk resmi ilgi gördü.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezinde 2023-2024 döneminde 548 kurs açıldığı, bu kurslara 9 bin 445 kursiyerin katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alaşehir'de Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi - Son Dakika

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