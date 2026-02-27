Alaşehir'de Kadınlara Kur'an Kursu - Son Dakika
Alaşehir'de Kadınlara Kur'an Kursu

Alaşehir\'de Kadınlara Kur\'an Kursu
27.02.2026 09:31
Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi, ramazan ayı dolayısıyla kadınlara Kur'an-ı Kerim kursu açtı.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik Kur'an-ı Kerim kursu açıldı.

Hacıbey Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine açılan ve ramazan ayı boyunca devam edecek kursa 21 kadın katıldı.

Kursta, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin yanı sıra hatim de yapılacak.

Merkezin müdürü Orhan Aktaş, gazetecilere, kursiyerlerin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Usta öğreticisi Ayşe Bafalı ise kursa katılımın yoğun olduğuna işaret ederek, bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaşehir'de Kadınlara Kur'an Kursu - Son Dakika

SON DAKİKA: Alaşehir'de Kadınlara Kur'an Kursu - Son Dakika
