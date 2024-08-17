Alevi Örgütleri Hacıbektaş'ta Anma Programı Düzenlenmesini Protesto Etti - Son Dakika
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Alevi Örgütleri Hacıbektaş'ta Anma Programı Düzenlenmesini Protesto Etti

Alevi Örgütleri Hacıbektaş\'ta Anma Programı Düzenlenmesini Protesto Etti

Alevi örgütleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nca düzenlenen anma programını protesto etti. Hacıbektaş'ta yapılan yürüyüşte dergahın işgal edildiği ve Alevi kültürünün emirler altına alınmaya çalışıldığı ifade edildi.

17.08.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
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Haber: DİLAN KUTLU/ Kamera: ÜNAL AYDIN

(HACIBEKTAŞ)- Alevi örgütleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nca anma programı düzenlenmesini Hacıbektaş'ta yürüyüş yaparak protesto etti. Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'na giremediklerini belirten Alevi örgütlerinin temsilcileri  "Dergahlar bizimdir bizim kalacak", "Devletin Alevi'si olmayacağız" sloganları attı.

Hacıbektaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen, 61. Ulusal 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri bugün devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı bünyesinde alternatif bir anma programı düzenlenmesi Alevi derneklerinin tepkisini çekti. Alevi örgütleri, kent meydanından Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'na protesto yürüyüşü yaptı. "Dergahımızı istiyoruz" pankartı açan dernek üyeleri ve vatandaşlar "Dergahlar bizimdir bizim kalacak", "Devletin Alevi'si olmayacağız", "AKP elini inancımdan çek" sloganları attı.

Elinde bağlamasıyla yürüyüşe katılan bir vatandaş, "Hükümet buraya el atma gibi bir düşüncede, yanılıyor. Biz burada Anadolu'daki bütün Alevilerin temsilcisiyiz. Bu bir tepkidir, az görmesinler. Tepkimiz, Cemevi Başkanlığı adı altında Aleviliği, Bektaşiliği emirlerinin altına alması adı altına almaya çalışıyorlar" dedi.

Dergahın önünde basın açıklaması yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Cuma Erçe, "Kaç gündür dergahımız, hünkarımızın mekanı işgal edilmeye çalışılıyor. Bugün bu işgali püskürtmeye geldik. Devletin bütün imkanlarını arkalarına alarak ne yazık ki silahlı polislerin gölgesinde cem tutan işbirlikçiler size sesleniyorum, derhal bu hainliğe, iş birliğe son verin yoksa adınız tarihe Hızır Paşa olarak kaydedilecek" dedi.

"Bize o kültür merkezini iyi ki vermediler sokaklar bize kaldı"

Dergahın karşısında bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi'ni işaret eden Erçe şunları söyledi:

"Halkın vergileriyle yapılmış olan kültür merkezi o işbirliklerin mekanı faaliyet yürüttüğü alan haline geldi. Bize o kültür merkezini vermediler, iyi ki vermediler sokaklar bize kaldı. Biz Pir Sultan Abdal'ın safındayız. Yezid'in sofrasında harama kaşık çalanlar unutmayın ki Hızır Paşalar; Yezidler halkımızın nezdinde lanetlenmeye mahkumdurlar."

"Bunlar bizlere Ali'siz Alevi diyorlar"

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz ise, "Üç gündür burada inançlarımıza yapılan işgal edilen dergahlarımıza karşı mücadele veriyoruz. Bu yapı Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle kurulmuş ve bir başkanlıktır. Sizin başınızda bir devlet memuruna ihtiyacınız mı var? Boyunlarında kartları olan canlar siz biliyor musunuz bu başkanlığın başındaki kişiyi? Bunlar bizlere Ali'siz Alevi diyorlar, siz kendinizi ne zannediyorsunuz. Siz bu toplumu parayla teslim alabileceğinizi mi sanıyorsunuz" dedi.

"60 yıldır dergah açıldığı gün burada anma yapıyor"

Alevi Bektaş-ı Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Arslan ise "Yıllardır bu ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz, herkesin kendi inancını özgürce yaymasını istiyoruz. Biz bunu haykırdıkça AKP ve MHP gericiliği her gün meşrulaştırmaya çalışıyor. Kimse Alevilere babasının parasını vermiyor. Ey devleti yönetenler dergahlarımız bizimdir diyor. Üç gündür burada haykırıyoruz. 60 yıldır dergah açıldığı gün burada anma yapıyor. Her ne olduysa dört yıldır devlet burada alternatif etkinlik düzenliyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

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