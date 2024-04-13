"Alevilerin neden bir PKK\'sı olmalıydı" yazısını kaleme alan Evren Barış Yavuz gözaltına alındı

Atilla Ata:

Ülkemizin ekonomi dışında hiçbir sıkıntısı yok. Bunun gibi bölücülük yaparak prim yapmaya çalışanlara göz açtırmayın.

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Hugs70: 10 milyon mülteci sorun değil degilmi ?? teneke akil 134 214