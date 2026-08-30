Ali Babacan\'dan Feribot Faciası İçin Başsağlığı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Girne açıklarında feribotun alabora olması nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotla ilgili gelişmeleri takip ettiğini belirterek, "Hayatını kaybeden yolculara Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıp yolculara bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyor; arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. Dualarımız yolcularımız ve aileleriyle" dedi.