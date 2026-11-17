(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Basın özgürlüğüne yöneltilen bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz; hakikati savunan tüm Sözcü TV emekçilerinin yanındayız" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargıtay'ın daha önce suç yoktur diyerek onadığı bir dosyayı yıllar sonra ısıtıp, sabah operasyonuyla Sözcü TV ye kayyum atamak; bağımsız basını susturma ve halkın haber alma hakkını gasp etme çabasından başka bir şey değildir. Hukukun evrensel ilkelerini hiçe sayan bu antidemokratik müdahaleler, iktidarın eleştirel seslere karşı duyduğu tahammülsüzlüğün en açık kanıtıdır. Basın özgürlüğüne yöneltilen bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz; hakikati savunan tüm Sözcü TV emekçilerinin yanındayız" ifadesini kullandı.