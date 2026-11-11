Aliağa\'da HABAŞ tesisinde 18 kişi öldü, gözaltındaki 11 kişi adliyeye gönderildi

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik fabrikasında meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Aralarında firma yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü, işveren vekili ve birim şeflerinin de olduğu tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber: Tolga TAHÇI/ İZMİR,