Aliağa\'da HABAŞ tesisinde 18 kişi öldü, gözaltındaki 11 kişi adliyeye gönderildi

Aliağa'da HABAŞ tesisinde 18 kişi öldü, gözaltındaki 11 kişi adliyeye gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili jandarmadaki işlemleri biten 11 şüpheli adliyeye gönderildi. Gözaltına alınanlar arasında firma yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü, işveren vekili ve birim şefleri yer alıyor.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik fabrikasında meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Aralarında firma yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü, işveren vekili ve birim şeflerinin de olduğu tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Haber: Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Kaynak: DHA
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