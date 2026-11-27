(ANKARA) - Ankara merkezli 8 ilde, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 22 kişiden 18'i tutuklandı. Başsavcılık, 4 şüphelinin adli kontrol talebiyle serbest bırakıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da Ankara merkezli 8 ilde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılık, şüphelilerin savcılığa sevkinin ardından yapılan işlemlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"27.11.2026 günü savcılığa sevk edilen 22 şüpheli şahıstan 4 şüpheli şahıs adli kontrol talebi ile serbest bırakılmış, 18 şüpheli şahıs tutuklanmıştır."