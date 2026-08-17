Alihan Kuriş Suçlamaları Reddetti - Son Dakika
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Alihan Kuriş Suçlamaları Reddetti

Alihan Kuriş Suçlamaları Reddetti
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Alihan Kuriş, suç örgütü liderliği suçlamalarını kabul etmeyerek itibar suikastı iddiasında bulundu.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Alihan Kuriş suç örgütü"ne yönelik operasyonda, suç örgütü lideri olduğu öne sürülerek tutuklanan Alihan Kuriş, savcılık ifadesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddedetti, kendisine "itibar suikastı" yapıldığını savundu. Kuriş ayrıca, "GLOPPER" isimli sistem veya uygulamayı bilmediğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Alihan Kuriş, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Tarafıma itibar suikastı yapıldığını düşünüyorum. Ben Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunuyum, varisiyim ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever, bir kanaat önderiyim. Kanaat önderi olduğumuz grubun ismi, 'Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin Talebeleri' olarak kendim nitelendiririm. Dışarıda ne olarak nitelendirildiğini ise ben bilmiyorum, bu hususlar beni ilgilendirmez" diye konuştu.

KURİŞ:  'GLOOPER' DİYE BİR ŞEYİ DUYMADIM, NE OLDUĞUNU BİLEMEM

Savcılığın çok sayıda kişiyle ilişkisini sorması üzerine Kuriş, bazı kişileri tanımadığını, bazılarını ise hoca, vakıf çalışanı ve komşuluk ilişkileri nedeniyle tanıdığını söyledi.

MASAK raporundaki tespitler de sorulan Alihan Kuriş, 2021 yılında şirketten ayrıldığını ve sonrasında gerçekleşen işlemlerle ilgisinin bulunmadığını savundu. Alihan Kuriş, hissedarlığı döneminde yüzde 5 payı olduğunu, ancak şirket yöneticisi olmadığını söyledi.

Kuriş ayrıca örgüt üst yönetiminin kullandığı iddia edilen "GLOPPER" isimli sistem veya uygulamayı bilmediğini belirtti.

EVİNDE BULUNAN ALTINLAR SORULDU

Alihan Kuriş, emniyetteki sorgusunda ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini, mimar olduğunu ve aylık 380 bin lira geliri bulunduğunu beyan etti. Emniyette, "İkametinizde 13 Ağustos'ta yapılan aramada yüksek miktarda altın ve ziynet eşyası çıkmış ve mahkeme kararına istinaden el konulmuştur. El konulan bu kadar yüksek miktardaki altın ve ziynet eşyasının kaynağı nedir, ne şekilde temin ettiniz. Neden evde bulunduruyordunuz. Detaylıca açıklayınız?" sorusu da sorulan Kuriş, aramada ele geçirilen eşyaların birçoğunun eşinin düğün takıları ve ziynet eşyaları olduğunu söyleyerek, "Ayrıca bunun dışında da çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunlarım tamamı benim ailemin birikimidir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alihan Kuriş Suçlamaları Reddetti - Son Dakika

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