4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma! Bakan Gürlek: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen mali soruşturmalara ilişkin yeni bilgileri paylaştı.

4 YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜNE DARBE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalar kapsamında 4 ayrı yeni nesil suç örgütünün finansal kaynaklarına yönelik işlem yapıldı.

818 ŞÜPHELİNİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin banka hesapları ve kripto varlıklarının yanı sıra kiralık kasaları da incelemeye alındı. Yapılan işlemler sonucunda söz konusu mali varlıklara el konuldu.

Gürlek, organize suç örgütlerinin elde ettikleri gelirleri gizlemek veya aklamak amacıyla kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlere başvurduğuna dikkat çekti.

Adalet Bakanı, 22 Haziran 2026'da 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelge doğrultusunda mali soruşturmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FİNANSAL DAMARLARINI KESECEĞİZ"

Gürlek, mücadelenin yalnızca örgütlerin sahadaki yapılanmasına yönelik olmadığını, suçtan elde edilen gelirlerin de hedef alındığını vurguladı.

Adalet Bakanı Gürlek, "Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklaması şu şekilde;