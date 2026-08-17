Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

İsviçre merkezli küresel yatırım bankası UBS, ons altın fiyatlarında yaşanan sert düzeltmelerin ardından dikkat çeken bir analiz yayımladı. Banka, 4.000 dolar ve altındaki seviyeleri bir gerileme sinyali değil "yeni pozisyon açma fırsatı" olarak nitelendirirken, 2027 yılı için hedefini açıkladı.

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken dev banka UBS, yatırımcıların radarına giren yeni raporunu paylaştı. Ons altındaki geri çekilmelerin piyasada yapısal bir bozulmaya işaret etmediğini belirten banka, orta ve uzun vadeli pozitif beklentisini koruduğunu vurguladı.

5.500 DOLARLIK REKORDAN EN SERT DÜZELTME

Altın, yılın başında jeopolitik gerilimler ve yoğun yatırımcı talebiyle 5.500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti. Tarihi zirvenin ardından başlayan satış baskısı ve düzeltme sürecinde ons altın; Haziran ve Temmuz aylarında 4.000 dolar sınırına kadar geriledi. Zirvesine kıyasla yüzde 25-30 bandında değer kaybederek son 10 yılın en sert çeyreklik düşüşlerinden birini kaydeden ons altın, Ağustos ayı itibarıyla 4.350 - 4.440 dolar bandında dengelenme çabasını sürdürüyor.

YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİN 3 ANA GEREKÇESİ

UBS, altın fiyatlarının yeniden ivme kazanacağını belirterek öngörülerini üç temel dayanağa bağlıyor:

Reel Faizlerde Düşüş: Küresel ölçekte reel faizlerde beklenen geri çekilmenin altın talebini doğrudan destekleyeceği öngörülüyor.

Zayıflayan ABD Doları: Dolar endeksindeki beklenen güç kaybının, emtia fiyatlarını yukarı yönlü tetiklemesi bekleniyor.

Merkez Bankası Alımları: Resmi sektör ve merkez bankalarının altın stoklama iştahının sürmesi piyasaya taban oluşturuyor.

2027 SENARYOSU: HEDEF 5 BİN DOLAR

Banka tarafından paylaşılan projeksiyona göre, 2027 yılının ilk yarısında ons altının 5.000 dolara yakın seviyelere ulaşması hedefleniyor. UBS analizinde, 4.000 dolar seviyesine ve altına doğru yaşanabilecek sarkmaların uzun vadeli yatırımcılar açısından stratejik bir toplama alanı yaratacağı ve bu seviyelerin kalıcı bir taban oluşturacağı ifade edildi.

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