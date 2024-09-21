Alisya Bahar Candan Tahliye Oldu - Son Dakika
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Alisya Bahar Candan Tahliye Oldu

Alisya Bahar Candan Tahliye Oldu

Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan, cezaevinden tahliye edildi ve ailesine kavuştu.

21.09.2024 03:18
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Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakkında tahliye kararı verilen Candan, işlemlerinin tamamlanması sonrası Marmara Cezaevi'nden çıktı.

Bir dinlenme tesisinde ailesiyle bir araya gelen Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Candan, "Çok zor günlerdi, inanamıyorum. Şu anda çok duygusalım. Cezaevinde derslerime çalıştım, en önemli önceliğim okulumu bitirmek. Ailemi, erkek arkadaşımı çok özledim. Son yıllarda biraz dejenere olsam da sosyal medyada akıl dışı paylaşımlarda bulunsam da böyle bir ailede bulunuyorum. Özüme döndüm diyebilirim." ifadesini kullandı.

Candan'ın avukatı Burak Bingöl de "Henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok, o da ilerleyen günlerde belli olacaktır." dedi.

Tutuklu 6 sanık tahliye edilmişti

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanmalarına Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilmişti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında yer aldığı tutuklu 6 sanığın, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alisya Bahar Candan Tahliye Oldu - Son Dakika

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