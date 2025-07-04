Aliyev'den Trump'a Bağımsızlık Günü Kutlaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'a 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, Trump'ı ve onun şahsında Amerikan halkını Azerbaycan halkı adına içtenlikle tebrik ettiğini belirtti.

Azerbaycan ile ABD arasındaki dostluk ilişkilerine ve ortaklığa özel önem verdiklerine dikkati çeken Aliyev, uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesi, terörle ve terörün farklı tezahürleriyle mücadele, enerji güvenliği gibi birçok önemli alanda etkin işbirliği yürütüldüğünü kaydetti.

Aliyev, ABD'nin Azerbaycan'ın uzun yıllardır enerji alanındaki sadık ortağı olduğunu, bu işbirliğinin sağlam temellere dayandığını ve bugün de başarıyla sürdüğünü ifade etti.

Azerbaycan'ın enerji stratejisine ve bölgede istikrara hizmet eden büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde ABD'nin desteklerini hatırlatan Aliyev, bunun yüksek takdirle karşılandığını bildirdi.

Aliyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya taşınması için iyi fırsatlar bulunduğunu vurgulayarak, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, sanayi, havacılık, yüksek teknoloji, yatırım ve diğer alanlarda karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin geliştirilmesi için büyük potansiyel olduğunu kaydetti.

Mesajında, "İnanıyorum ki, kararlı siyasi irademiz ve ortak çabalarımız sayesinde dost ve müttefik ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, halklarımızın çıkarlarına uygun olarak her yönüyle gelişmeye devam edecektir." ifadelerini kullanan Aliyev, ABD halkına barış ve refah, Trump'a ise sağlık, mutluluk ve başarı temennilerini iletti.