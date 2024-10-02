Aliyev: Ermenistan Özür Dilemelidir - Son Dakika
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Aliyev: Ermenistan Özür Dilemelidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın işgali nedeniyle özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

02.10.2024 13:47
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan topraklarında ekoloji, şehir ve kültür katliamı gerçekleştirdiğini belirterek, "Ermenistan, işlediği tüm bu suçlardan dolayı özür dilemelidir." ifadesini kullandı.

Aliyev, Bakü'de düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlar Forumu'nın katılımcılarına mektup gönderdi.

Mektubunda Azerbaycan'ın egemenlik ve anayasal düzenini tam sağladığını vurgulayan Aliyev, ülke topraklarındaki ayrılıkçılığa son verdiklerini kaydetti.

Aliyev, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıl uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşların kararlarını hiçe sayarak Azerbaycan topraklarını işgal altında tuttuğunu, işgal nedeniyle 1 milyondan fazla Azerbaycanlının yerinden edildiğini hatırlattı.

Ermenistan'ın 30 yıllık işgalinin ağır sonuçlarının halen devam ettiğini, insanların yaşamları ve çevre için büyük tehdit oluşturduğunu belirten Aliyev, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan uzun süre işgal altındaki topraklarımızda ekoloji katliamı, şehir katliamı ve kültür katliamı gerçekleştirdi. Topraklarımız ve nehirlerimiz kirletildi, ormanlarımız yok edildi, şehir ve köylerimiz yıkıldı. Topraklarımız mayınlandı. Dini ve kültürel anıtlarımız yerle bir edildi. Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'ndaki kayıp kişilerin akıbeti ve toplu mezarların kesin yerleri hakkında bilgi vermeyi reddediyor. Ermenistan, işlediği tüm bu suçlardan dolayı özür dilemelidir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Politika, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

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