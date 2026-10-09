Aliyev ile Pezeşkiyan Türkmenistan'da görüştü, Ağbend-Kelale'de son aşamaya gelindi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aliyev ile Pezeşkiyan Türkmenistan'da görüştü, Ağbend-Kelale'de son aşamaya gelindi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliyev ile Pezeşkiyan Türkmenistan\'da görüştü, Ağbend-Kelale\'de son aşamaya gelindi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BDT Liderler Zirvesi kapsamında Türkmenistan'da bir araya geldi. Görüşmede Ağbend-Kelale projesinde çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğu kaydedildi, Pezeşkiyan dostluk ilişkilerine dikkati çekti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan'da bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev ile Pezeşkiyan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi kapsamında Türkmenbaşı kenti yakınlarındaki Avaza bölgesinde bir araya geldi.

Pezeşkiyan, iki ülke arasında tarihi dostluk ve akrabalık ilişkileri bulunduğunu belirterek, İran'da yaşanan olaylar sırasında Azerbaycan'ın dost ve iyi komşu olarak sergilediği tutumun takdir edildiğini yineledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise İran'ın, üye olmayan bir devlet olarak ilk kez BDT Liderler Zirvesi'ne katılmasına değindi.

Görüşmede, Ağbend-Kelale projesinin uygulanmasına ilişkin çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğu memnuniyetle kaydedildi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konuların, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te devlet başkanlarının son görüşmesinde ele alındığı hatırlatılarak, bu konuların hayata geçirilmesi için iki ülkenin ilgili kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: AA
Türkmenistanİlham AliyevDış PolitikaPolitikaGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:55
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 16:18:54. #7.13#
SON DAKİKA: Aliyev ile Pezeşkiyan Türkmenistan'da görüştü, Ağbend-Kelale'de son aşamaya gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei