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Alkol Testi İtirazı Kazandırdı

Alkol Testi İtirazı Kazandırdı

Polis kontrolünde yüksek alkol tespit edilen sürücünün itirazı kabul edildi, ceza iptal edildi.

16.09.2024 12:29
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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde polisin alkolmetre ile yaptığı kontrolde 0,52 promil alkollü çıkınca ehliyetine el konulup, para cezası uygulanan otomobil sürücüsü U.Ö., 101 dakika sonra hastanede yaptırdığı kan testinde yasal sınırın altı olan 0,19 promil alkol tespit edilmesi üzerine itiraz etti. Mahkeme, itirazı kabul edip, ehliyetin iadesi ve para cezasının iptaline karar verdi.

U.Ö., 9 Ağustos akşamı otomobiliyle seyir halindeyken trafik uygulamasında polisin alkol testinde 0,52 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine el konularak, para cezası uygulandı. Sürücü U.Ö., alkolmetrede hata olabileceğini düşünerek yaklaşık 2 saat sonra hastanede kan testi verdi. Kan testinde yasal sınırın altı olan 0,19 promil alkollü olduğu belirlenen U.Ö., avukatı Senem Yılmazel aracılığıyla Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti. Hakimlik, yaptığı değerlendirmede, alkol testi ile kan testi arasında 101 dakikada maksimum 0,25 promil değişebileceğine hükmederek, cezanın iptal ve ehliyetin de iadesine karar verdi. Mahkeme kararında, "İlk ölçüm saati ile hastanede alkol testi yapıldığı saat arasında 101 dakika vardır. Bu nedenle kandaki alkol miktarının ortalama 0,25 promil azaldığını kabul etmek zorunludur. Bu durumda ilk ölçüm saatinde itiraz edenin kanındaki gerçek alkol miktarının 0,44 promil olduğu anlaşıldığından itirazın kabul edilmesi ve ehliyetin iadesine karar verilmiştir" denildi.

'2-3 SAAT İÇİNDE KAN TESTİ YAPTIRMAK GEREKİR'

Avukat Senem Yılmazel, alkol testinde yasal sınırın 0,50 promil olduğunu hatırlatarak, "İtiraz için en geç 2-3 saat içerisinde adli tıp kurumuna veya sağlık kurumuna bağlı bir hastaneye gidilmesi gerekiyor. Kan testinde eğer 0,50 promilin altında tespit edilirse ceza tutanağından itibaren 15 gün içerisinde ilgili Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunulması gerekir. Buna göre hakimlik karar verir. Müvekkilim olay günü evinde otururken bir kadeh bira içmiş. Daha sonra ilerleyen saatlerde eşi de hamile canı turşu çekmiş. Eşi de gece alışveriş yapmak amacıyla dışarı çıkmış arabayla. Alkol ölçümü yapılmış. Ölçümde 0,52 promil tespit edilerek ehliyetine el konulmuş ve trafik cezası verilmiş kendisine. Kendisi Mamak Devlet Hastanesi'ne giderek kan aldırmış. Yapılan kan ölçümünde bu oranın çok daha altı olduğu tespit edilmiş. Ankara 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi de raporları inceleyerek cezanın iptalini ve ehliyetin geri verilmesine karar verdi" dedi.

Yargıtay ve Danıştay'ın görüşüne göre her 1 saatte vücuttaki alkol promilinin 0,15 düştüğünün kabul edildiğini ifade eden Yılmazel, "Buna göre hızlıca adli tıp kurumuna veya herhangi bir devlet hastanesine başvuru yapmak gerekiyor. Ancak birkaç saat geçse de orada tutulan raporda bunlar yazmakta. Müvekkilime verilen kararla 15 gün içerisine ehliyeti iade edildi, para cezası da iptal edildi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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