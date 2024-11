Alkollü sürücüye 9 yıl 4 ay hapis cezası

Güncel

Ankara'da alkollü kullandığı otomobille hız sınırını aşıp kaldırımda çarptığı matematik öğretmeni Ekin Sert ve üniversite öğrencisi Umut Can'ın ölümüne neden olan Mehmet Can Dandin 9 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Dandin, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Umut Can'ın babası İbrahim Can, çocuklarının hayatta olmamasının sebebinin sorumsuzluk olduğunu ifade ederek, "Acımız çok büyük ve acımızı hafifletecek tek yer adalet. Ceza indirimi alacağı hiçbir nokta yok. Şuursuz bir vaziyette direksiyona geçiyor. Suçu sabit birinin tahliye edilmesinde veya tahliyesini talep etmesinde biz bir anlam bulamıyoruz. Devlet haklının ve mazlumun yanında olmak zorundadır. Biz sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

"Kaldırımda yürüyen bir insanın ölümüne 'kader' deyip geçemeyiz"

Ekin Sert'in eşi Gözde Sert ise sanık Dandin için mahkemeden en ağır cezayı talep ederek, "Yarım kalmak ne demek biliyor musunuz? Kaldırımda yürüyen bir insanın ölümüne 'kader' deyip geçemeyiz. Ben hayatıma devam edemiyorum. Ben istiyorum ki başkalarını da öldürmesin. Hayatım boyunca hep yarım kalacağım." diye konuştu.

Sanık Dandin ise esas hakkındaki savunmasında, "Onlar değil de ben ölseydim keşke. Hapishane de şartlar çok kötü, tedavi olmam gerekiyor, ameliyat olamıyorum. Böyle giderse ben de ihmalden cezaevinde öleceğim. Tahliyemi talep ediyorum, adaletinize güveniyorum." dedi.

Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Dandin'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan takdiri indirim uygulamaksızın 9 yıl 4 ay hapis vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Davanın geçmişi

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki 1'inci TBMM Caddesi'nde 26 Şubat'ta Mehmet Can Dandin'in kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Umut Can ve matematik öğretmeni Ekin Sert'e çarpmıştı. Can ve Sert, kaza yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Mehmet Can Dandin ve yanındaki 3 arkadaşı olay yerinden kaçmıştı.

Olay gününden 2 gün sonra polise teslim olan Dandin tutuklanmıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Dandin'in yanındaki 3 arkadaşıyla lokantada alkol aldıktan sonra kiralık otomobile bindiği, hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda 112 kilometre hızla gittiği, yolun virajlı olması ve alkolün de etkisiyle aracın kontrolünü kaybettiği ve kaldırıma çıkarak, birbirini tanımayan Umut Can ve Ekin Sert'e çarpıp ölümlerine yol açtığı belirtilmişti.