Alleben Karavan Park\'a Yoğun İlgi

Alleben Karavan Park'ta 2022-2025 yılları arasında 20 bin 265 yerli ve yabancı kişi konakladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alleben Karavan Park, yıl boyunca hem yerli hem yabancı misafirlere doğayla iç içe tatil imkanı sunuyor. Tesiste, ayda en fazla 5 gün konaklama yapılabiliyor.

40 araç kapasiteli parkta elektrik, su, duş, çamaşır ve kurutma makineleri, mikrodalga fırın, elektrikli ocak ve buzdolabı gibi pek çok ortak kullanım olanağı bulunuyor.

Ziyaretçi sayıları her yıl artan parkta, 2022 ve 2025 yılları arasında 18 bin 519 yerli ve 1746 yabancı olmak üzere 20 bin 265 kişi konaklama deneyimi yaşadı.

Bu yıl ise bin 74 yerli ve 263 yabancı olmak üzere 1337 misafir tesiste konakladı.