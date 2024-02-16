Almanya, AB\'nin Kızıldeniz\'deki misyonuna katılma kararı aldı

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Almanya'da bakanlar kurulunun, Avrupa Birliği'nin (AB), Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturacağı "EUNAVFOR Aspides" adı verilen misyonuna katılma kararı aldığı bildirildi.

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bakanlar kurulunun Alman askerlerinin AB Misyonu "EUNAVFOR Aspides"e 28 Şubat 2025'e kadar katılması kararı aldığını ve bu kararın, onaylanması için şimdi Federal Meclis'e sunulacağını belirtti.

Büchner, Alman hükümetinin AB'deki ortaklarıyla misyonun mümkün olan en kısa zamanda başlaması için çalıştığını belirterek, karara göre Almanya'nın misyona bir fırkateyn ve 700 kadar askerin katılmasının öngörüldüğü bilgisini paylaştı.

Sözcü Büchner, "EUNAVFOR Aspides" misyonunun görev bölgesinin Babu'l-Mendep ve Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Denizi ve Basra Körfezi'nin uluslararası suları olduğunu belirtti.

Husilerin Yemen'de kontrol ettikleri bölgeden misyonun görev bölgesindeki deniz taşımacılığına yönelik saldırılarının deniz güvenliği önemli ölçüde tehlikeye attığını ve zaten güvensiz olan bir bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini ifade eden Büchner, özellikle Kızıldeniz'in güneyi ve Babu'l-Mendep'de devam eden şiddetin ve gemi mürettebatının hayatlarına yönelik tehdidin bertaraf edilmesi için sağlam donanımlı bir askeri misyon gerektirdiğini kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 1 Şubat'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarıyla mücadeleye yönelik AB misyonunun 19 Şubat'a kadar göreve başlayacağını duyurmuştu.