Almanya Başbakanı Merz, iklim değişikliğinin insan yaşamını tehdit ettiğini söyledi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, iklim değişikliğinin insan yaşamı için bir tehdit haline geldiğini söyledi.

Merz, başkent Berlin'de düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi'nde konuşma yaptı.

20. yüzyılda küreselleşmenin, sanayileşmenin ve dijitalleşmenin son derece yararlı gelişmeler olduğunu öğrendiklerini belirten Merz, bunların refah getirdiğini, bilim ve tıp alanlarında ilerlemeyi mümkün kıldığını dile getirdi.

Merz, bu gelişmelerin 20. yüzyılda kısmen iklim değişikliğine neden olduğunu ve dünyada yeni eşitsizlikler yarattığını ifade ederek, "Bu, geçen yüzyılın bize verdiği dersti. Sürdürülebilirlik, bizi 21. yüzyılın çözümlerine götürebilecek anahtar kelimedir." dedi.

Sürdürülebilirliğin uzun vadeli düşünmek, aynı zamanda nesiller arası adaleti gözeterek hareket etmek anlamına geldiğini vurgulayan Merz, sürdürülebilirliğin güvenlik, yatırım, çevre ve iklimin korunması gibi birçok alanda temel bir ilke olduğunu kaydetti.

"Tarihi bir dönemde yaşıyoruz" ifadesini kullanan Merz, gelecek dört yıl içinde alacakları ve almayacakları kararların Almanya'nın çehresini gelecek yıllarda şekillendireceğini belirtti.

Merz, ekonomi alanında, iç ve dış güvenlik ile iklimi koruma konularındaki sürdürülebilirliği acil bir mesele olarak gördüğünü dile getirdi.

Başbakan Merz, iklimin korunması ile ekonomik büyümenin birbirini tamamlayan alanlar olduğuna işaret ederek, buna yenilenebilir enerji teknolojilerinin yanı sıra enerji tasarrufu ve depolama teknolojilerini örnek olarak gösterdi.

İklim değişikliğinin insanlar için de tehdit olduğuna işaret eden Merz, "İklim değişikliği insan yaşamı için bir tehdit haline geldi." diye konuştu.

Merz, iklim değişikliğinin zarar veren bir gerçeklik haline geldiğini Almanya'da da görüp hissettiklerini belirterek, orman yangınlarının, kuraklığın ve aşırı sıcaklardan kaynaklanan sağlık sorunlarının yaşandığına dikkati çekti.

Buna karşı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Merz, şehirlerin sıcağa karşı daha dayanıklı hale getirilmesi, altyapının aşırı hava koşullarına karşı daha iyi korunması, su kaynaklarının güvence altına alınması, tarımın değişen koşullara uyarlanması gerektiğini kaydetti.

Modern bir dünyanın inşasının tüm toplumun görevi olduğunu vurgulayan Merz, "Gelecek yıllardaki dönüşüm çaba ve büyüme sancıları olmadan gerçekleşmeyecek. Bir anlamda tren hareket halindeyken aks değiştiriyoruz. Bunun için deneme çalışmaları veya deney laboratuvarları yok." ifadelerini kullandı.

"Bir göç ülkesi olarak da kalmalıyız"

Konuşmasının ardından demografik gelişmeye ilişkin bir soruya cevap veren Merz, Almanya'ya gelmek, burada yaşamak ve çalışmak isteyen insanlar için de açık, liberal, özgürlükçü ve hoşgörülü bir ülke olmaya devam edip etmeyeceği konusunun toplumu derinden böldüğünü ifade etti.

Merz, son yıllarda kontrolsüz göçe çok fazla izin verdiklerini ve kontrollü göçe çok az olanak sağladıklarını belirterek, "Bunu düzeltmeliyiz. Bu acı verici. Şiddetli siyasi tartışmalara da yol açıyor." şeklinde konuştu.

Almanya'nın bu göçe her zaman ihtiyacı olduğunu ve gelecek yıllarda da muhtemelen her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağını vurgulayan Merz, "Almanya her zaman bir göç ülkesiydi. Bir göç ülkesi olarak da kalmalıyız. Ancak son yıllarda hükümet olarak bir ölçüde başarıyla yaptığımız gibi istihdam piyasasına, bilime, ekonomiye entegre eden ve göçü sağlayan, ancak düzensiz göçü mümkün olduğunca azaltan bir göç ülkesi olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.