Almanya Başbakanı Scholz: Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının çözülme şansı yüksek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Başbakanı Scholz: Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının çözülme şansı yüksek

Almanya Başbakanı Scholz: Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının çözülme şansı yüksek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmenin ardından Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının barışçıl şekilde çözülme şansının uzun zamandan beri olmadığı kadar yüksek olduğunu belirtti. Scholz, tarafların doğrudan diyalog içinde olmasını ve 2024'ün bölge için 'barış yılı' olmasını umut ettiğini ifade etti. Ayrıca enerji konusunda da işbirliği potansiyeline değindi.

26.04.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın barışçıl şekilde çözülme şansının uzun zamandan beri olmadığı kadar yüksek olduğunu söyledi.

Scholz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede Ermenistan-Azerbaycan ihtilafını da ele aldıklarını belirten Scholz, "Bu ihtilafın artık barışçıl şekilde çözülmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Bunun gerçekleşme fırsatı uzun zamandır olmadığı kadar yüksek." ifadelerini kullandı.

Scholz, bu yüzden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile doğrudan diyalog içinde olmasını doğru bulduğunu dile getirdi.

Şubatta Münih'te yapılan görüşmede Aliyev ile Paşinyan'ın çözülmemiş meseleleri sadece barışçıl yollarla çözeceklerine dair kendisine güvence verdiklerini kaydeden Scholz, "Bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." dedi.

Scholz, Almanya'nın kalıcı ve uygulanabilir çözüme destek vermeyi teklif ettiğini belirterek, "Tarafların talep etmesi durumunda buna hazırız." ifadesini kullandı.

İki ülkeye gerekli uzlaşma için irade ve cesareti göstermeleri çağrısında bulunan Başbakan Scholz, "2024, bölge için 'barış yılı' olabilir ve olmalıdır. Bu, bir fırsat ve aynı zamanda büyük bir sorumluluktur." diye konuştu.

Scholz, sınır çizgileri konusundaki haberlerin cesaret verici olduğunu belirterek, bu ivmenin korunması ve başka cesaretli adımların atılması çağrısında bulundu.

"Yeşil enerji ve hidrojen alanındaki işbirliği büyük potansiyel taşıyor"

Görüşmede enerji konusunu da ele aldıklarını ifade eden Scholz, özellikle yeşil enerji ve hidrojen alanındaki işbirliğinin büyük potansiyel taşıdığını, Alman şirketlerinin buna çok ilgi gösterdiklerini söyledi.

Scholz, Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji arz güvenliği için önemli bir ortak olduğunu belirterek, bundan dolayı istikrara katkı sağlayan işbirliği için Azerbaycan'a teşekkür etti.

Bakü'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) dünya ve bölge için büyük fırsatlar olduğunu vurgulayan Scholz, COP29'da iklim konusunda ilerlemeler sağlanmasını ümit ettiğini dile getirdi.

"Barışa ulaşmak için çok iyi fırsatlar var"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Ermenistan ile müzakerelere değer verdiklerini belirterek, iki ülke dışişleri bakanlarının Scholz'un daveti üzerine bir süre önce Berlin'de bir araya geldiklerini ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un da buna katkı sağladığını söyledi.

Bir sonraki toplantının Kazakistan'da yapılmasının planlandığını anlatan Aliyev, barış anlaşması konusunda önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Aliyev, Azerbaycan'ın 2020'de topraklarının büyük bölümünü işgalden kurtardığını ve geçen yıl eylülde toprak bütünlüğünü tamamen yeniden sağladığını belirterek, sınır çizimi konusunda ilk adımların atıldığını söyledi.

Azerbaycan topraklarındaki Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevini tamamladığını anlatan Aliyev, "Bu izleme görevine gerek yok. Barışa ulaşmak için çok iyi fırsatlar var." dedi.

Aliyev, Azerbaycan'a destek veren ülkelere teşekkür ederek, bu ülkelerle işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Scholz ile Aliyev, başkent Berlin'deki "15. Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı"na katılmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz: Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının çözülme şansı yüksek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:04:54. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz: Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının çözülme şansı yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement