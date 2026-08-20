Almanya'da Aşırı Sıcaklar 14 Bin Can Aldı - Son Dakika
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Almanya'da Aşırı Sıcaklar 14 Bin Can Aldı

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Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bine ulaştı, en çok yaşlılar etkilendi.

Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin civarına yükseldiği bildirildi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da aşırı sıcaklarla bağlantılı ölümlere ilişkin haftalık raporunu yayımladı.

Raporda, 2026'nın 15. haftasından 32. haftasına kadar ülkede aşırı sıcaklara bağlı olarak yaklaşık 14 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Özellikle yaşlıların aşırı sıcaklardan etkilendiğine dikkati çekilen raporda, bu yıl 9 Ağustos'a kadar aşırı sıcaklardan hayatını kaybedenlerden 7 bin 40'ının 85 yaş üstü olduğu ifade edildi.

Raporda, bu yıl aşırı sıcaklardan hayatını kaybedenlerin 2 bin 170'inin 65-74 yaşlarında, 3 bin 450'sinin de 75-84 yaşlarında olduğu kaydedildi.

Bu yılın özellikle 26. haftasında aşırı sıcakların yaşandığına işaret edilen raporda, yaklaşık 9 bin 600 kişinin 22-29 Haziran'da aşırı sıcaklara bağlı olarak hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası Almanya'da da etkisini göstermiş, 28 Haziran'da Brandenburg eyaletine bağlı Oder-Spree bölgesindeki Neissemünde beldesine bağlı Coschen ilçesinde sıcaklık 41,7 santigrat derece ölçülerek rekor kırılmıştı.

RKI'nın 9 Temmuz'da yayımladığı raporda, 2026'nın 15. haftasından 26. haftasına kadar ülkede aşırı sıcaklara bağlı yaklaşık 5 bin 120 kişinin, 13 Ağustos'ta yayımlanan raporda da 31. haftanın sonuna kadar 12 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Aşırı Sıcaklar 14 Bin Can Aldı - Son Dakika

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