Almanya\'da Büyük Sel Felaketi: 600 Kişi Evlerinden Tahliye Edildi

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FRANKFURT, 3 Haziran (Xinhua) -- Almanya'nın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı büyük sel felaketi nedeniyle 600'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Yerel medyanın haberine göre Tuna, Neckar ve Günz gibi birçok nehirde su seviyesinin yükselmesine neden olan ve birkaç gündür devam eden yağışlar, bu nehirlere kıyısı olan kentler ve kasabalarda geniş çaplı sellere yol açtı. Birçok bölgede su seviyeleri son yüzyılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Almanya'nın iki güney eyaleti Bavyera ve Baden-Württemberg en çok etkilenen eyaletler oldu.