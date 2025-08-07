Almanya'da Darbe Planı Şüphesi: 3 Gözaltı - Son Dakika
Almanya'da Darbe Planı Şüphesi: 3 Gözaltı

07.08.2025 13:40
Almanya'da 'İmparatorluk Vatandaşları' üyelerine destek verdikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Almanya'da darbe planı yaptıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan "İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger)" oluşumunun üyelerine destek verdikleri gerekçesiyle 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bavyera Eyalet Kriminal Dairesinden yapılan açıklamada, Almanya genelinde Prens Heinrich Reuss liderliğindeki Reichsbürger oluşumu üyelerinin 7 Aralık 2022'de yakalandıkları anımsatılarak, kapsamlı soruşturmalarda bu oluşuma destek veren veya hazırlık çalışmalarına katılan başka kişilerin de tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yaşları 40 ile 61 arasındaki biri kadın 6 şüpheliye yönelik soruşturma kapsamında Bavyera, Sakonya ve Thüringen eyaletlerindeki 8 adreste arama gerçekleştirildiği kaydedildi.

Federal Meclise saldırı için atış talimi

Şüphelilerden 3'ünün "terör örgütüne üye olma ve devlete karşı ağır suç girişiminde bulunma" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, zanlıların Nisan 2022'de Bayreuth kenti yakınlarda bulunan Alman ordusunun atış poligonunda kısa ve uzun namlulu silahlarla atış talimlerine katıldıkları bildirildi.

Açıklamada, "Mevcut bulgulara göre bu atış talimleri, Federal Meclise (Bundestag) yönelik olası saldırının hazırlığına hizmet ediyordu." ifadesi kullanıldı.

Aramalarda Silah Yasası kapsamına giren eşyanın yanı sıra veri taşıyıcıların ele geçirildiği kaydedildi.

26 sanık yargılanıyor

Prens Heinrich Russ'un liderliğinde darbe planı yaptıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda yakalanan "İmparatorluk Vatandaşları" oluşumu üyesi 26 sanık, Nisan 2024'ten bu yana Münih, Frankfurt ve Stuttgart'taki yüksek eyalet mahkemelerinde yargılanıyor.

Savcılığın iddianamesinde sanıklar, "Almanya'daki mevcut devlet düzenini değiştirerek ana hatlarıyla oluşturulmuş kendi hükümet düzenlerini getirmeyi hedef edinmiş terör örgütüne mensup kişiler" olarak nitelendirilmişti.

Grup üyelerinin askeri araçlar kullanıp devlet yetkililerine şiddet uygulayarak gerçekleştirmeyi planladıkları eylemlere cinayet işlemenin de dahil olduğu belirtilen iddianamede, Kasım 2021'den itibaren darbe hazırlıklarına yoğunluk verildiği, yönetim şeklinin planlanması, ekipman temini, atış eğitimi ve yeni üye alımı gibi faaliyetlerin yürütüldüğü kaybedilmişti.

Reichsbürger nedir?

Kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak gören ve iç istihbaratın 2021 raporuna göre 21 binden fazla kişinin yer aldığı grubun yüzde 5'ini aşırı sağcılar oluşturuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır bulunan grubun Almanya'yı meşru devlet olarak tanımadığı kaydedilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları ise Nazi taraftarı, bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

Kaynak: AA

Almanya

