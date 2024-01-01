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Almanya'da FDP üyeleri hükümetin devamından yana oy kullandı - Son Dakika
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Almanya'da FDP üyeleri hükümetin devamından yana oy kullandı

Almanya'da koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) üyeleri arasında yapılan oylamaya katılanların yüzde 52,24'ü, hükümetin devam etmesinden yana oy kullandı. Oylamaya yaklaşık 72 bin üyenin 26 bin 58'i katıldı. FDP Genel Başkanı Christian Lindner, sonucun parti tüzüğü gereği bağlayıcı olmadığını belirtti.

Almanya\'da FDP üyeleri hükümetin devamından yana oy kullandı
01.01.2024 - 17:54,
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Almanya'da koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) üyeleri arasında yapılan oylamaya katılanların yüzde 52,24'ü, hükümetin devam etmesinden yana oy kullandı.

FDP'nin 3 hafta önce üyeleri arasında başlattığı oylamanın sonuçları açıklandı.

Alman Haber Ajansı DPA'nın FDP yönetimine dayandırdığı haberinde, oylamaya yaklaşık 72 bin üyenin 26 bin 58'i katıldı.

Katılımcıların yüzde 52,24'ü (13 bin 614) Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller ile koalisyon hükümetine devam edilmesini isterken, yaklaşık yüzde 47,7'si (12 bin 444) buna karşı çıktı.

Parti tüzüğü gereğince herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu sonuç, FDP Genel Başkanı Christian Lindner'i rahatlattı.

FDP, 2021'de hükümete koalisyon ortağı olarak katılmış ancak daha sonra yapılan Berlin, Aşağı Saksonya ve Saarland'daki eyalet parlamentosu seçimlerinde yüzde 5 barajını aşamamıştı.

Parti, Schleswig-Holstein ve Kuzey Ren- Vestfalya'da ise barajı aşmayı başarmış ancak o eyaletlerde hükümet ortağı olamamıştı.

Kaynak: AA
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