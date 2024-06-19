Almanya'da Rheinland-Pflaz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer Görevinden Ayrılacak

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Almanya'da Rheinland-Pflaz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, görevinden ayrılacağını bildirdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dreyer, Mainz kentinde yaptığı açıklamada, gücünün sınırlı olduğunu ve bir zamanlar sahip olduğu enerjiye artık sahip olmadığını fark etmek zorunda kaldığını belirterek, "Normal hayatta 'Akülerim artık eskisi kadar hızlı şarj olmuyor' deriz." ifadesini kullandı.

Dreyer, görevini, eyaletin Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Alexander Schweitzer'e devredeceğini vurgulayarak, Eyalet Meclisi'ndeki SPD Meclis Grubu'nun oy birliğiyle Schweitzer'in arkasında durduğunu kaydetti.

Mecliste 10 Temmuz'da Schweitzer'in yeni eyalet başbakanı seçilmesi bekleniyor.

2002-2013 yıllarında eyaletin Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olan Dreyer 2013'ten bu yana Rheinland-Pflaz Eyaleti Başbakanı olarak görev yapıyor.

2017-2019 yıllarında SPD Genel Başkan Yardımcılığını da yapan Dreyer'e 1995'te "Multipl Skleroz" (MS) teşhisi konulmuştu.