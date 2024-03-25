Almanya'da Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 9 Kişi Yaralandı

Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Polisten yapılan açıklamada, Höhscheid semtindeki eski binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.
İtfaiyeden yapılan açıklamada, 4 katlı binanın 2. katında başlayan yangına çatı katındaki evlerinde gece uyurken yakalanan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yangının ardından binadaki 21 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, dumandan etkilenen çok sayıda kişinin olay yerinde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Polis binada yaşayanların kimliklerine ilişkin açıklama yapmazken, çevre sakinlerinden edinilen bilgiye göre, ölen kişilerin Bulgar vatandaşı olduğu belirtildi.
İnceleme sürüyor
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Solingen'de yaşanan olayın kendisini derinden etkilediğini söyledi.
Wüst, "Korkunç bir trajedi. İnsanlar beklenmedik bir şekilde hayatlarından koparılıyor. Düşüncelerim, tamamen iyileşmelerini dilediğim yaralılar ve yakınlarıyla birlikte. Olay yerindeki kurtarma ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach da olay yerinde inceleme bulundu.
Belediye binasındaki bayrakların yarıya indirileceğini belirten Kurzbach, ölenler için üzüntü duyduğunu belirtti, yaralılara acil şifa diledi.
Kurzbach, "Sizden beklemenizi ve daha sonraki araştırmaların neler ortaya çıkaracağını görmenizi rica ediyorum. Bana göre, böyle bir anda herkesin spekülasyon yapmaktan kaçınması gerekiyor. Polis ve savcılık yapılması gereken her şeyi yapıyor." dedi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.
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