Almanya'dan İran'a Saldırı Kınaması - Son Dakika
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Almanya'dan İran'a Saldırı Kınaması

Almanya, İran'ın İsrail'e saldırısını kınadı ve Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

02.10.2024 17:18
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Almanya'nın, İran'ın Berlin Büyükelçisini, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarından dolayı Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'de yaptığı açıklamada, İran'ın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını belirterek, ancak Büyükelçi'nin şehir dışında olduğunu ve maslahatgüzarın bakanlığa geldiğini ifade etti.

Fischer, "İran'ın İsrail topraklarına yönelik doğrudan saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınadığımızı ve bu saldırının hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini bir kez daha açıkça ifade ettik." dedi.

Sözcü Fischer, İran'a, müttefikleri de dahil olmak üzere, başka saldırılardan kaçınma çağrısında bulunduklarını kaydetti.

İran'a yönelik yaptırımlar uygulanmasına ilişkin bir soruya Fischer, bu konuda bir dizi tedbirden oluşan bir "alet kutusuna" sahip olduklarını belirterek, bunlara "Avrupalı ve uluslararası partnerlerle birlikte bakacaklarını" söyledi.

Fischer, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un bugün ABD'li, İngiliz, Fransız, İtalyan mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yapacağı bilgisini paylaştı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ederek ülkeye girişini engellemesini Alman hükümetinin nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soruya Fischer, "Ben bu haberi not ettim." ifadesini kullandı.

İsrail ile BM kurumları arasındaki mevcut gerilimi herkesin bildiğini aktaran Fischer, "Bu adımın pek de faydalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü nihayetinde daha az görüşmeye değil daha fazlasına ihtiyacımız var ve kendimizi muhtemelen çözüme katkı sağlayabilecek diyalog kanallarından mahrum bırakmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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