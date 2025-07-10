Almanya'dan İsrail'e Destek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almanya'dan İsrail'e Destek Mesajı

10.07.2025 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, AB-İsrail ortaklık anlaşmasının önemini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile yaptığı ortaklık anlaşmasının İsrail devletiyle kurulan önemli bir bağlantı olduğunu, buna ilişkin tartışmanın artık sona erdirilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Wadephul, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail ile işbirliği ve ortaklık konularının kesintiye uğratılmasına ilişkin tartışmayı doğru bulmadığını belirten Wadephul, "(AB-İsrail) Ortaklık Anlaşması'nda kararlaştırdığımız konular İsrail devletiyle kurulan önemli bir bağlantıdır ve Alman hükümeti artık bu tartışmanın sona erdirilmesinin zamanının geldiğine inanıyor." ifadesini kullandı.

Almanya ve Avusturya'nın, İsrail'in yanında olduğunu söyleyen Wadephul, "Almanya için İsrail'in güvenliği müzakere edilemez." dedi.

Wadephul, Hamas'ın esirleri serbest bırakmasını ve Hamas üzerinde etkisi olanların, esirlerin serbest bırakılmasını sağlamalarını isteyerek aynı zamanda Gazze'deki açlığın ve ölümlerin kendilerini endişelendirdiğini kaydetti.

"Yardım malzemelerini almak için umutsuzca çabalarken öldürülen insanlar... Açlıktan ölen çocuklar... Bu, hepimizi ilgilendiriyor." diyen Wadephul, bu yüzden Gazze'deki durumu burada ele aldıklarını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı, İsrail'in, bu insanlara karşı bir sorumluluğu bulunduğunu bildiğini savundu.

İsrail hükümetinin aldığı kararları memnuniyetle karşıladığını aktaran Wadephul, tüm uluslararası yardım kuruluşlarına (Gazze'ye) erişimin sağlanacak ve kısıtlamaların kaldırılacak olmasının iyi bir işaret olduğunu dile getirdi.

Wadephul, bugün yapılan görüşmelerden ve İsrail hükümetinin kararlarından sonra Gazze Şeridi'ndeki insani durumun hızlı ve etkili bir şekilde iyileştirileceğine inandığını söyledi.

Ateşkes çabalarının başarılı olmasını isteyen Wadephul, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştüğünü ve iyi bir sonuca ulaşılacağını ümit ettiğini kaydetti.

Bir ateşkesin olmasını beklediklerini vurgulayan Wadephul, Alman hükümetinin geleceği iki devletli çözümde gördüğünü yineledi.

Ukrayna konusu

Ukrayna'daki savaşı da ele aldıklarını ve Ukrayna'nın yanında olduklarını aktaran Wadephul, AB'nin Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketini yürürlüğe koymak istediğini söyledi.

Ukrayna savaşı konusunda müzakere masasına oturmanın zamanının geldiğini vurgulayan Wadephul, bu savaşın barışçıl şekilde sonra ermesi gerektiğinin altını çizdi.

Aspides misyonu

Bir gazetecinin AB'nin Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliği misyonu Aspides'e ilişkin sorusu üzerine de Wadephul, İranlı bir vekilin, herhangi bir sebep olmaksızın sivil deniz taşımacılığını önemli ölçüde taciz ettiğini ve masum denizcilerin hayatını tehlikeye attığını belirterek bunu sert bir şekilde kınadıkların ve İran'ın Husiler üzerindeki etkisini kullanarak bunun son bulmasını beklediklerini ifade etti.

Aspides'in zor bir ortamda başarı sağladığını anlatan Wadephul, Almanya'nın bu misyonu desteklediğini kaydetti.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Almanya, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan İsrail'e Destek Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:41
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:47:19. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'dan İsrail'e Destek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.