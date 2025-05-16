Almanya'dan İsrail'e İnsani Yardım Çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, İsrail'in Gazze'de çatışmaları genişletmesinden son derece endişeli olduklarını söyledi.

Sözcü Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, gerilimin daha fazla tırmandırılmasının Gazze'de "olağanüstü felaket durumunu" daha da kötüleştireceğini belirtti.

Bu nedenle Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Wagner, "Gazze'de çatışmaların genişletilmesinden son derece endişeliyiz." dedi.

Wagner, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü belirterek, ortaklarla yoğun bir şekilde bu konuda çalıştıklarını kaydetti.

Bu ihtilafın askeri olarak çözülemeyeceğini aktaran Wagner, İsrail'in kendisini savunma hakkı bulunduğunu ancak bunun insancıl uluslararası hukuk kapsamında olması gerektiğini ifade etti.

"Bu konularda sorular var." diyen Wagner, bu soruları İsrail hükümeti ile ele aldıklarını söyledi.

Wagner, "İnsani durumdan bahsettiniz. Gazze'de açlık var. Burada (daha önce) birçok kez İsrail'in Gazze'ye 'insani yardımlar akıtacağı sözünü' verdiğini söylediniz. Alman bakanlar İsrail'e gittiklerinde kendilerini kandırılmış hissediyorlar mı?" şeklindeki soruya, "Bu, gündemimizin en üst sıralarında yer alan bir konu." ifadesini kullandı.

Geçmişte de ateşkesin sağlandığı, insani yardımların Gazze'ye girmesinin temin edildiği ve durumun iyileştiği dönemlerin olduğunu ileri süren Wagner, şu anda gerçekten de Gazze'ye aslında hiçbir şeyin girmediğini, İsrailli ortaklarla Gazze Şeridi'ne insani yardımın insani ilkler çerçevesinde sağlanması gerektiğini konuştuklarını ve İsrail hükümetinin sorumluk içinde olduğunu savundu.

Wagner, böyle sözler verildiğinde ve İsrail'in Gazze'ye insani yardım girmesini sağlamadığında bu açıklamalara hala inanıp inanmadıklarına ilişkin soruya ise "Az önce yaptığım açıklamaya ekleyeceğim bir şey yok." yanıtını verdi.