Almanya'dan İsrailli Örgütlere Fon Kesintisi

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Alman hükümetinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve politikalarını eleştiren "Zochrot" ve "New Profile" isimli İsrailli insan hakları örgütlerinin fonlarını kestiği bildirildi.

Almanya'nın kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) haberine göre, Almanya'nın Zochrot ve New Profile'ın fonlarını durdurması, İsrail hükümetinin politikalarını ve Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarını eleştiren insan hakları örgütlerine yönelik federal fonların kesilmesine ilişkin daha geniş bir modelin parçası olarak görünüyor.

Almanya'nın fon kesintisi, söz konusu insan hakları örgütlerinin devam eden projelerini 2023'ün sonlarında sona erdirdi.

Bazı gözlemciler bu hamlenin İsrail hükümetini eleştirenlerin alanını daraltacağından endişe ediyor.

Öte yandan Almanya, 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 6 Filistinli kuruluşa fon sağlamayı da durdurdu.

Zochrot ve New Profile temsilcileri, Almanya'nın aldığı bu kararın siyasi olduğunu ve İsrail'de sivil toplum alanının daraldığı bir dönemde eleştirel sesleri susturmaya yönelik bir girişim olduğunu belirtiyor.

Söz konusu temsilciler, Almanya'nın bu kararı İsrail'in baskısı altında aldığını vurguluyor.

Alman yetkililer, Zochrot ve New Profile'a ait bir yıl önce onaylanan ya da yenilenen projelerin fonlarını neden aniden iptal etmeye karar verdiklerine dair resmi bir açıklama yapmadı.

Zochrot, Nakba'nın hesabının sorulmasını savunuyor

İbranicede "Hatırlamak" anlamına gelen Zochrot, 1948 Arap-İsrail savaşı öncesinde ve sırasında Filistinlilerin sürülmesini ve yerlerinden edilmesini ifade etmek için kullanılan Nakba'nın hesabının sorulmasını savunuyor.

Örgüt aynı zamanda mevcut İsrail hükümetinin şiddetle karşı çıktığı Filistinli mültecilerin ve onların torunlarının geri dönüş hakkı için de kampanya yürütüyor.

Zochrot Direktörü Rachel Beitarie, yaptığı açıklamada, fonun kesilmesinden önce Alman yetkililerle görüştüğünü söyledi.

Beitarie, Alman yetkililerin kendisine Almanya'nın İsrail'i desteklemesinin Almanya'nın geçmişi nedeniyle önemli olduğunu söylediklerini aktararak, "Alman geçmişi, Nazi rejimi bu görüşmelerde tekrar tekrar gündeme geldi." dedi.

Beitarie, Zochrot'un bütçesinin neredeyse dörtte birini, yaklaşık 103 bin dolar kaybettiğini ifade ederek, "Fonların kesilmesi bizi kesinlikle incitiyor ama bu işi yapmaktan alıkoymayacak." diye konuştu.

New Profile, İsrail ordusunda görev yapmayı reddedenlere destek sunuyor

Gönüllülük temelli bir hareket olan New Profile, askerlik hizmetinin hem erkekler hem de kadınlar için zorunlu olduğu İsrail'de hapsedilme riskiyle karşı karşıya olan kişilere destek sunuyor.

Örgüt, Almanya'nın adımıyla toplam fonlarının yaklaşık yarısını kaybettiğini açıkladı.

New Profile, Alman hükümetine gönderdiği uzun bir açıklamada, İsrail ordusunda görev yapmayı reddedenlere yönelik çalışmalarının "kesinlikle İsrail yasalarına uygun" olduğunu belirtti.

New Profile yetkililerinden Sergeiy Sandler, yaptığı açıklamada, "Fon kesintisi, çalışmalarımıza mümkün olan en fazla zararı vermek için zamanlandı." dedi.

İsrail askerlerinin Gazze'de ve yakın zamana kadar Lübnan'da savaşmak üzere gönderildiği bir dönemde, kuruluş alternatif fon bulma çabası içine girdi.

"İsrail'in Almanya'ya baskısı etkili oldu" vurgusu

Her iki kuruluş da yaklaşık 20 yıldır çeşitli Alman ortakları aracılığıyla kalkınma yardımı alıyordu.

Şimdiye kadar bu iki kuruluşun çalışmaları Alman makamları arasında hiçbir endişe oluşturmamıştı.

Zochrot'un Direktörü Beitarie, Alman makamlarının kendilerine ve diğer gruplara fon aktarmama kararında "İsrail hükümetinin baskısının" etkili olduğunu düşünüyor.

Almanya'nın tartışmalı "antisemitizm" tanımı

Almanya'nın, özellikle silahlı çatışma ve siyasi kargaşa içindeki bölgelerde, kalkınma işbirliği ve insani yardım için ayrılan federal fonların korunmasını düzenli olarak gözden geçirmesi standart bir prosedür. Ancak söz konusu İsrail ve Filistin toprakları olduğunda, bu durum daha da karmaşık bir hal alıyor.

Alman Parlamentosunda Kasım 2024'te, kapalı kapılar ardında hazırlanan ve kamu bağışlarını tartışmalı bir antisemitizm tanımına bağlayan bir karar kabul edildi.

Buna göre, "çağdaş İsrail politikasını Nazilerinkiyle karşılaştırmak" ya da "İsrail'in varlığının ırkçı bir çaba olduğunu iddia etmek" gibi ifadeler, antisemitizm örnekleri olarak kabul ediliyor.

Alman Parlamentosunun kararını eleştirenler, bu adımın İsrail hükümetine yönelik her türlü eleştiriyi antisemitizmle bir araya getirdiğini düşünüyor.

Zochrot ve New Profile: Alman hükümeti baskıya ortak oluyor

Almanya'nın İsrailli ve Filistinli kuruluşların fonlarını kesmesi, Berlin'in mevcut İsrail hükümetinin yanında yer almaya karar verdiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Filistinli ve İsrailli sivil toplum örgütlerini savunan ve onlara danışmanlık yapan İsrailli avukat Michael Sfard, Almanya'nın bu kararının İsrail'de eleştirel sivil toplum ve medya alanının daraldığı bir döneme denk geldiğini söyledi.

Sfard, insan hakları örgütlerinin finansmanının kısıtlanmasının İsrail hükümetinin muhalefeti bastırmaya yönelik kasıtlı bir stratejisinin parçası olduğuna inanıyor.

Zochrot'un direktörü Beitarie, Alman hükümetinin "baskıya ortak olduğunu" söyledi.

New Profile'dan Sergeiy Sandler de Beitarie ile aynı fikirde.

Sandler, New Profile'ın askerlik hizmetinden kaçınmak isteyen insanlardan giderek daha fazla talep aldığını belirterek, "Çalışmalarımız en azından bazı insanların vahşete doğrudan katılmamasına yardımcı oluyor. İsrail hükümetinin bizi neden bastırmak istediğini anlayabiliyorum." dedi.

Bununla birlikte Sandler, Alman hükümetinin kararına tepki göstererek, "Alman hükümetinin İsrail hükümetinin ideolojik taleplerini İsrail vatandaşlarına dayatmakla ne işi var? Alman hükümetinin muhalefeti susturmaya çalışmakla ne işi var?" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından iddialara ret

Almanya Dışişleri Bakanlığı, DW'ye yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini eleştiren sesleri susturmak için İsrail'in izinden gittiği yönündeki tüm suçlamaları "doğru değil" diyerek reddetti.

Açıklamada, "İsrail ve Filistin topraklarında İsrail'in işgal politikasını eleştiren çok sayıda sivil toplum örgütünü Berlin yönetiminin finanse etmeye devam ettiği" kaydedildi.