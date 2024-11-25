Almanya: Lübnan'da Ateşkes Yakın - Son Dakika
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Almanya: Lübnan'da Ateşkes Yakın

Almanya: Lübnan\'da Ateşkes Yakın

Bakan Baerbock, Lübnan'da ateşkese dair umut verici gelişmeler olduğunu açıkladı.

25.11.2024 22:56
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail'in Hizbullah milislerine karşı savaştığı Lübnan'da ateşkese yakın olunduğunu duyurdu. İsrail hükümetinin konuyu Salı günü görüşeceği belirtiliyor.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, kısa süre içinde Lübnan'da silahların susacağına dair umutlu olduğunu dile getirdi.

G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı için İtalya'nın Fiuggi kasabasında bulunan Baerbock, İsrail'in Lübnan topraklarında gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili olarak burada yaptığı açıklamada, "(Ateşkes) süreci birkaç gün ya da birkaç hafta öncesine göre çok daha yakın görünüyor" ifadesini kullanarak "Benim de son günlerde bu yönde yoğun temaslarım oldu" dedi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın yaklaşık 80 kilometre doğusunda yer alan Fiuggi'de bir araya gelen bakanların ele aldığı konulardan biri de Orta Doğu'da yaşanan kriz. Baerbock, bunun için ilgili Orta Doğu ülkelerinden temsilcilerin de katıldığı iki günlük buluşmada, mevkidaşları ile "içinde bulunulan durum itibarıyla, en azından zorlu görevlerden birinin, Lübnan'daki durumun nasıl ateşkes sağlanabilecek hale getirilebileceği" konusunda istişarelerde bulunduklarını belirtti.

İsrail medyası: Kabine ateşkesi görüşecek

İsrail televizyon kanalı Channel 12, Başbakan Netanyahu başkanlığındaki hükümetin Salı günü yapacağı toplantıda görüşmek üzere, Lübnan'da ateşkes konusunu gündemine aldığını duyurdu. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon da ateşkes sağlanması için sürdürdükleri temasların "sonuna gelmediklerini ancak ilerleme sağlandığını" aktararak, İsrail hükümetinin ya Pazartesi ya da Salı günü konuyla ilgili bir araya geleceğini ifade etti.

Haber ajansı AFP'ye göre de İsrail hükümeti Salı günü ateşkes konusunu görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

Amerikan haber portalı Axios ise ismini açıklamadığı bir ABD hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, İsrail ile Lübnan hükümetlerinin, İsrail'in Hizbullah milislerine karşı yürüttüğü harekatın sonlanması konusunda anlaştıklarını öne sürdü.

İsrail hükümetinden Pazartesi gün içinde yapılan açıklamada, Hizbullah ile olan savaşta ateşkese doğru gidildiği ancak hala yanıtlanması gereken bazı sorular olduğu belirtilmişti.

Reuters/ ET,JD

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Kaynak: Deutsche Welle

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