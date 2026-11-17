BERLİN (AA) – Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Norveç ile birlikte Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) mekanizması kapsamında Ukrayna'ya hava savunma silahları alacağını söyledi.

Pistorius, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'nın su, elektrik ve enerji altyapısını tahrip etmek için her şeyi yaptığını ifade eden Pistorius, Rusya'nın cephede ilerleme kaydedemediği için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını savundu.

Pistorius, bunun Ukrayna'ya destek veren ülkeler için bu ülkeye hava savunma alanında etkili ve hızlı bir şekilde destek vermeyi sürdürmeleri gerektiği anlamına geldiğini aktararak Almanya'nın Norveç ile PURL mekanizması kapsamında Ukrayna'ya silah tedarik etmek için 300 milyon dolarlık bir pakete katkı sağlayacağını ifade etti.

Alman Bakan, PURL mekanizması aracılığıyla Avrupa'da temin edilmeyen silah sistemlerinin ABD'den alındığını anımsattı.

Pakette özellikle Patriot 2 ve 3 hava sistemleri için güdümlü füzelerin yanı sıra daha önce açıklanan IRIS-T sistemleri ile füzelerin bulunduğunu aktaran Pistorius, bunun Almanya'nın PURL kapsamında katkı sağladığı beşinci paket olduğunu kaydetti.

Pistorius, Ukrayna'ya ayrıca yeni radarlar ve F-16 savaş uçakları ile insansız hava araçları için mühimmat sağlayacaklarını dile getirdi.

Ukrayna'ya verilen desteğin bir yardım faaliyeti olmadığını ifade eden Pistorius, "Burada söz konusu olan, saldırıya uğrayan bir ülkeye dayanışma ve destek sağlamaktan çok daha fazlasıdır. Mesele, Avrupa'nın güvenliği ve dolayısıyla (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in durdurulmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.