Almanya Orta Doğu'daki Çatışmalardan Derin Endişe Duyuyor

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Almanya'nın Orta Doğu'da çatışmaların yayılması riskinden "derin endişe" duyduğu bildirildi.

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Buchner, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişin açıklamada bulundu.

Buchner, "Almanya, Orta Doğu'daki durumu büyük bir endişe ile takip etmektedir. Bildiğiniz üzere Başbakan (Olaf Scholz) tüm taraflardan gerilimin daha fazla tırmanmasına katkıda bulunmamaları için defalarca talepte bulundu." ifadelerini kullandı.

Aynı toplantıda konuşan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer da "bölgenin sınırsız çatışmaya sürüklenmemesi gerektiğini" belirtti.

Fischer, Almanya'nın Orta Doğu'daki gerilimi düşürmek için tüm kanalları kullandığını kaydederek, "tüm tarafları" itidalli davranmaya çağırdı.

İngiltere'deki aşırı sağcı sokak olaylarına kınama

Fischer, ayrıca ülkesinin, İngiltere'de 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı sokak olaylarından "rahatsız olduğunu" dile getirdi.

Sözcü Fischer, Almanya'nın, İngiltere'deki "şiddet yanlısı aşırı sağcı olayları şiddetle kınadığını" bildirdi.

Olaylar, 3 çocuğun öldüğü bıçaklı saldırı sonrası arttı

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başındaki bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi.

Bıçaklı saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.

Polis, saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşındaki erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar, Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta eylem düzenlemişti.

Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar, ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentindeki karakolu yakmıştı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde dün düzenlenen eylemlerde de aşırı sağcılar, polisle ve karşıt görüşlülerle çatışmış, çok sayıda iş yerine saldırmıştı. 3 Ağustos'taki eylemlerde polis, 90'ın üzerinde eylemciyi gözaltına almıştı.

Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde dün toplanan aşırı sağcılar, göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef almıştı.

Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde toplanan aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi yabancı maddeler atmıştı.

Middlesbrough'da toplanan aşırı sağcılara karşı ırkçılık karşıtları ise "Masjid al-Madinah" adlı caminin önünde bir araya gelmiş, yaklaşık 200 kişi camiyi koruma altına alırken aşırı sağcı grup, düzenledikleri yürüyüş sırasında bazı evlerin camını kırmıştı.

Dönerci dükkanının önündeki aracı da yakan yüzü maskeli aşırı sağcılar, çevik kuvvet ekiplerine taş ve şişe atarak ateş yakılmış çöp konteynerlerini polisin üzerine sürmüştü.