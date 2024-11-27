Almanya, Perviy Kanalı Ofisini Kapatmadı - Son Dakika
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Almanya, Perviy Kanalı Ofisini Kapatmadı

Alman hükümeti, Rus televizyon kanalı Perviy'in ofisini kapatmadığını açıkladı.

27.11.2024 18:17
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Alman hükümetinin Rus televizyon kanalı Perviy'nin Berlin ofisinin kapatmadığını söyledi.

Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Rusya'da Perviy Kanalının Berlin ofisinin kapatıldığı ve bir muhabir ile bir kameramanın ülkeden ayrılması gerektiğine ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Rusya'dan gelen iddiaların yanlış olduğunu belirten Wagner, "Alman hükümeti bu yayın kuruluşunun ofisini kapatmamıştır. Rus gazeteciler Almanya'da özgürce ve engellenmeden haber yapabiliyor." ifadesini kullandı.

Wagner, bir dizi Rus gazetecinin Almanya'da akredite olduğunu belirterek, "Bunun ikamet hukuku meseleleriyle ilgili olduğunu varsayabilirim. Bu kararları federal hükümetten tamamen bağımsız olarak veren eyalet makamlarıyla iletişime geçilmeli." dedi.

Perviy kanalına Aralık 2022'de Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlar getirdiğini anımsatan Wagner, bu kanal için Avrupa'da yayın yasağı bulunduğunu kaydetti.

Şimdiki konunun, bu kanal için Berlin'de 2 gazeteciyle ilgili bir konu olduğunu aktaran Wagner, buradaki oturumla ilgili bir durum, yani Almanya'da kalmalarının yasal dayanağı konusunda kararı eyalet makamlarının aldığını kaydetti.

Wagner, eyalet makamlarının, kararlarını hükümetten bağımsız olarak verdiğini anlattı.

Wagner, Rus makamlarının bu konuda olası önlemler aldığı yönünde haberlerin bulunduğunu, bunların doğrulanması durumunda bunları reddettiklerini ve bunların orantılı olmadığını kaydetti.

Alman DPA'nın haberinde, Rusya'nın Alman kamu yayıncısı ARD'nin iki çalışanını sınır dışı etme kararı aldığı ve bu kişilerin akreditasyonlarını iade etmeleri ve 16 Aralık'a kadar Rusya'yı terk etmeleri istendiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya, Perviy Kanalı Ofisini Kapatmadı - Son Dakika

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