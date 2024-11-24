Almus\'ta Öğretmenler Günü Töreni

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TOKAT (AA) Tokat'ın Almus ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Almus Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda yapılan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerine Kaymakam Emre Çömen, Belediye Başkanı Bekir Özer ve İlçe protokolü katıldı.

Törende, öğrenciler şiir okudu, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi sundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü temalı şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrencilere hediyeleri verildi.