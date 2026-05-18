Almus'ta Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
İlçeye bağlı Kınık beldesinde Medet Arslan'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Almus Belediyesi, Çevreli Belediyesi itfaiyesi ile Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
