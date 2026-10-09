Alp Selek için uğurlama töreni 10 Ekim Cumartesi İstanbul Barosu'nda yapılacak - Son Dakika
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Alp Selek için uğurlama töreni 10 Ekim Cumartesi İstanbul Barosu'nda yapılacak

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Alp Selek için uğurlama töreni 10 Ekim Cumartesi İstanbul Barosu\'nda yapılacak
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TİP, yaşamını yitiren hukukçu Alp Selek için başsağlığı mesajı paylaştı. Parti açıklamasında, ömrünü eşitlik, özgürlük ve sosyalizm mücadelesine adayan Selek için uğurlama töreninin 10 Ekim Cumartesi saat 12.00'de İstanbul Barosu'nda yapılacağı belirtildi.

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), hayatını kaybeden hukukçu Alp Selek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Partiden yapılan açıklamada, "Bütün ömrünü eşitlik, özgürlük ve sosyalizm mücadelesine adayan, Türkiye İşçi Partisi'nde yöneticilik yapmış, sendikaların, işçilerin ve devrimcilerin avukatlığını üstlenen Alp Selek'i saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

TİP, Selek'in ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diledi.

Alp Selek için uğurlama töreninin 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de İstanbul Barosu'nda yapılacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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