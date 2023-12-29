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Altay Başkanı Pervane: Yalnız bırakıldık - Son Dakika
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Altay Başkanı Pervane: Yalnız bırakıldık

Altay Başkanı Murat Pervane, düzenlediği basın toplantısında kulübün borcunun 600 milyon TL olduğunu ve yönetimin yalnız bırakıldığını vurguladı. Pervane, futbolcuların geçmiş alacakları için ihtar çekmelerinin normal olduğunu belirtirken, tüm oyuncuları kadroda tutmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Altay'ın destek beklediğini ve İzmir'in işin bir ucundan tutması gerektiğini ifade etti. Başkan Pervane, genç stoper Efe Sarıkaya'nın Antalyaspor'a gitmek istediğini ve sezon sonuna kadar 35 milyon TL'lik bütçe ile ligi tamamlayabileceklerini de dile getirdi.

Altay Başkanı Pervane: Yalnız bırakıldık
29.12.2023 - 22:22,
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Altay Başkanı Pervane: Yalnız bırakıldık

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA)

1'inci Lig'de devre arasına son sırada giren Altay'da Başkan Murat Pervane, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yönetim olarak yalnız bırakıldıklarını vurguladı. Kulübün borcunun 600 milyon TL olduğunu hatırlatan Başkan Pervane, "Altı haftadır görevdeyiz. 2 puanı olan takım 8 puana ulaştı. Futbolcuların geçmiş alacakları için ihtar çekmeleri çok normal, haklarıdır. Önceliğimiz tüm oyuncuları kadroda tutmak. Hepsi çok karakterli oyuncular. Son 2 maçı kazanarak gitmek istemediklerini gösterdiler" diye konuştu.

Kaynak arayışı içinde olduklarını ancak yalnız bırakıldıklarını belirten Altay Başkanı Murat Pervane, "Futbolcular, yönetim, başkan hepimiz yalnızız. Destek istiyoruz. Elimizde sihirli değnek yok. Tüm İzmir'in işin bir ucundan tutması lazım. Biz elimizi taşın altına koyduk. Aile olmayı başardık. Altay sahipsiz kalıyor, yalnız kalıyor. 110 yıllık çınar ulu çınar böyle yalnız bırakılmayı hak etmiyor. Destek olmayanların içleri rahat mı? Ateşten gömleği giydik, çalmadığımız kapı kalmadı. Siyasetçiler, iş insanları, camia, divan kurulu el ele verip ortak akılla Altay'ı hak ettiği yerlere getirmeliyiz" dedi.

"EFE SARIKAYA GİTMEK İSTİYOR"

Altyapıdan yetişen genç stoper Efe Sarıkaya için Süper Lig ekibi Antalyaspor'un resmi teklif yaptığını belirten Başkan Pervane, "Kulüpler olarak mutabık kaldık fakat diğer konularda kendisi, ailesi ve menajeri teklifi beğenmedikleri için sıcak bakmadılar. Efe devre arasında ayrılmak istiyor. Herkesin uzlaşacağı bir teklifle aramızdan ayrılacak. Bonservis ücretini açıklamam şu an için doğru olmaz" yorumu yaptı.

"SEZONU 35 MİLYON TL'YE TAMAMLARIZ"

Sezon sonuna kadar 35 milyon TL'lik bütçe ile ligi sorunsuz bitirebileceklerini söyleyen Altay Başkanı Murat Pervane, "Hem futbolcu alacakları hem kulübün masraflarını bu parayla karşılayabiliriz. İzmir'in duyarsız kalmaması lazım. Marco Paixao'nun geçmiş dönemlerden 550 bin Euro alacağı var. Marco'ya 17-20 milyon TL ödeme yapacak bir bütçemiz yok. Camia büyükleri bir araya gelirse Marco'nun da kalmasını isteriz. Biz Altay sevdalısıyız, koltuk sevdalısı değiliz. Altay'ın hizmetkarıyız. Destek olmuyorsanız köstek de olmayın" mesajı verdi. Öte yandan Şanlıurfaspor, Marco Paixao ile anlaştığını duyurdu.

Kaynak: DHA
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