Altıeylül\'de Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde motosiklet çaldıkları iddasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz'da Altıeylül ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarının aydınlatılması amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince özel çalışma başlatıldı.

Ekipler, olayın aydınlatılması kapsamında 7 farklı noktadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen E.A. (17) ile Z.T.A'yı (15) tespit etti.

Şüpheliler, yürütülen fiziki takip sonucunda çaldıkları motosikletlerle birlikte Altıeylül ilçesinde yakalandı.

Ele geçirilen 3 motosiklet, jandarma ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, hakimlikçe tutuklandı.