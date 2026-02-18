Altyapı Sorunları Balık Avıyla Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altyapı Sorunları Balık Avıyla Protesto Edildi

18.02.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, esnafın altyapı sorunlarını balık avlayarak protesto etmesine destek verdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Baksan Sanayi Sitesi'nde altyapı sorunlarını balık avlama mizanseniyle protesto eden esnafa destek verdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Baksan Sanayi Sitesi'nde yağış sonrası yaşanan altyapı sorunları nedeniyle yolların su ve çamurla kaplanması, bölge esnafının tepkisine yol açtı.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, durumun 2026 yılı Eskişehir'ine yakışmadığını belirtti.

Bölgede altyapı sorunlarının kronik hale geldiğini savunan Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rastgele kardeşlerim. Baksan'da melodili yoldan sonra vizyon epey genişledi, Eskişehir'in artık bir de 'Balıklı Yolu' var. Şehrin dört bir yanında makyaj akıyor, altından vatandaşa çile olarak dönen gerçekler çıkıyor. Tepebaşı Belediyesi sağ olsun, esnafımıza yeni bir hobi kazandırdı. CHP'li Tepebaşı, Odunpazarı ve Büyükşehir yönetimlerinin yıllardır bu şehre reva gördüğü bu vizyonsuzluğu, ilk seçimde hep beraber 'rastgele' diyerek uğurlayacağız inşallah. Merak etme sen."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altyapı Sorunları Balık Avıyla Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz

15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:06:24. #7.11#
SON DAKİKA: Altyapı Sorunları Balık Avıyla Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.