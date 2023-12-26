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Alzheimer Hastası Kadın, Sobaya Odun Yerine Buzdolabını Koydu: Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Kadın, Sobaya Odun Yerine Buzdolabını Koydu: Hayatını Kaybetti

Giresun'da Alzheimer hastası bir kadın, odunları soba yerine buzdolabına koyarak yangına sebep oldu ve hayatını kaybetti. Yangın sonucunda dumandan zehirlenen kadının cenazesi defnedildi.

Alzheimer Hastası Kadın, Sobaya Odun Yerine Buzdolabını Koydu: Hayatını Kaybetti
26.12.2023 - 15:43,
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GİRESUN'da soba zannettiği buzdolabına koyduğu odunları ateşe verince çıkan yangında hayatını kaybeden Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz (81), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Boztekke köyünde meydana geld. Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, iddiaya göre; yalnız yaşadığı tek katlı evde sobayı yakmak istedi. Yılmaz, soba yerine buzdolabını açarak içine koyduğu elindeki odunları ateşe verdi. Evi kısa sürede yoğun duman sararken, yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yapılan incelemede Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

DUMANDAN ZEHİRLENMİŞ

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, ön otopsisinde yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz için cenaze düzenlendi. Cenazeye katılanlar, Yılmaz ailesi fertlerine taziye dileklerinde bulundu. Boztekke Camisi'nde öğle vakti kılınan namaz sonrası Hayriye Yılmaz'ın cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: DHA
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